ديفيد بيكهام يعلق على اختيار زوجته فيكتوريا ضمن "نساء عام 2024"

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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت فيكتوريا بيكهام، رائدة الأعمال ومصممة الأزياء، بتكريمها كواحدة من نساء عام 2024 من قبل مجلة "هاربرز بازار".
ونشر زوجها، النجم العالمي ديفيد بيكهام، صورة على حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، حيث ظهرت فيكتوريا وابنتهما هاربر، وعلق قائلاً: "امرأة العام، فيكتوريا بيكهام. فخور جداً". وأضاف ممازحاً: "ربما يجب أن تكون 'امرأتي العام'، كلاكما تبدوان جميلتين".
من جانبها، شاركت فيكتوريا غلافها على المجلة وعبّرت عن حماسها للمستقبل قائلة: "تشرفت بالحديث حول رؤيتي لعلاماتي التجارية في الأزياء والجمال". وفي منشور آخر، شكرت هاربر التي قدمت لها الجائزة خلال الحفل، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز ودعم عائلتها، مؤكدةً على أهمية ريادة الأعمال ورحلتها الطويلة في بناء فريق عمل ناجح.
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