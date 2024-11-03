فيديو: أول ظهور للفنان سامو زين بعد وعكته الصحية الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أحيا الفنان سامو زين حفلاً غنائياً لخريجي إحدى الجامعات الخاصة؛ ليشهد هذا الحفل أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وظهر "سامو" خلال الحفل بجسم نحيف وشارب وشعر باللون الأصفر؛ حيث قدم مجموعة متنوعة من أغانيه المميزة سواء القديم منها أو الحديث والتي تفاعل معها الحضور بحرارة سواء بالتصفيق الحاد أو بترديد كلمات أغانيه.

لقطات من حفل ساموزين

حرص النجم سامو زين على توثيق لقطات من الحفل، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وظهر من خلاله وهو يهنئ الطلاب الخريجين من الجامعة، وسط حالة من السعادة والفرحة التي خيمت على أجواء الحفل.