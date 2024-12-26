بعد فراق عامين .. برينتي سبيرز تلتقي بنجلها للإحتفال بالكريسماس

برينتي سبيرز تحتفل مع أبنائها

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برينتي سبيرز تحتفل بيوم ميلادها بطريقة خاصة

View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - بعد مرور عامين من فراقهما، قابلت النجمةابنها الأصغر، والذي كان قد إنتقل بصحبة أشقاءه للعيش مع والدهمافي هاواي.وكانت قد فقدت بريتني سبيرز حضانة ولديها منذ عام 2007، وحينما تم الانتهاء من إنفصال بريتني سبيرز وكيفن فيدرلاين في يونيو 2007، وقد توصل كل منهما إلى اتفاق لتقاسم حضانة أبناءهما إلا أنه في أغسطس 2019 اتفقا على ترتيبات جديدة لـ الحضانة قبل أن يذهب أبناءها للعيش مع والدهما في العام الماضي.وكانت النجمة برينتي سبيرز قد وثقت إحتفالها مع أبنائها بالكريسماس من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت عليه: "أفضل عيد ميلاد في حياتي .. لم أرى أبنائي منذ عامين .. دموع الفرح والصدمة كل يوم، كل شيء في غاية الجنون والحب والبركة".يُذكر أن النجمة العالمية برينتس بيرز قد احتفلت مطلع ديسمبر الجاري بيوم ميلادها، وجاء إحتفالها من خلال نشر مقطع فيديو أظهرت من خلاله بعض تفاصيل يومها.وعلقت بريتني سبيرز على مقطع الفيديو قائلة: " اليوم يوم ميلادي، أنا لن أكمل 43 سنة، أنا أحتفل بسنتي الخامسة هذا العام، وذاهبة إلى الروضة غداً".وبمقطع الفيديو علقت بريتني سبيرز عن انتقالها إلى المكسيك، حيث تحدثت عن عدم رضاها عن طريقة تصويرها في الإعلام، موضحة بأن المصورين دائماً ما يجعلون وجهها يبدو مختلفاً، وبهذا التصريح الذي قالته زادت الشائعات بأن المغنية قد تسعى وتفكر في الانتقال إلى المكسيك بشكل دائم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».