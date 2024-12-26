رامي صبري ومصطفى حجاج يجتمعان في حفل ليلة رأس السنة

رامي صبري يقدم أغنية ديو مع تامر حسني

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"الناس غدارة" آخر أغاني مصطفى حجاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - يستعد الفنانوالفنان، لاحياء حفلاً غنائياً كبيراً ليلة، وتحديداً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يقدم كل من رامي ومصطفى مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور، لتكون ختامًا مثاليًا لعام 2024 وسط أجواء مميزة.ومن جانب آخر، يطرح رامي صبري أغنية "" التي يغنيها مع الفنان تامر حسني على طريقة الـ "ديو"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويحمل هذا التعاون الغنائي عددًا من المفاجآت، والأغنية من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.يمكنكِ قراءة.. حصاد 2024.. أشهر أغاني تصدرت الترند هذا العاموأحياآخر حفلاته الغنائية في قطر يوم 22 من شهر نوفمبر الماضي، وأشعل الحفل بباقة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، فيما قدم آخر أعماله الغنائية بعنوان "أهلى أهلي" التي غنائها في تتر مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة اسعاد يونس والذي تم عرضه مؤخراً والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل .يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج الغنائية، أغنية "الناس غدارة" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وغناها ديو مع الفنان اللبناني جاد شويري، والأغنية كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري وتم تصوير معظم لقطات الكليب في الصحراء، بأجواء من البهجة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».