شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد للحلقة السادسة من مسلسل The Penguin.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة السادسة من مسلسل The Penguin، التي عرضت بتاريخ 27 أكتوبر الجارى على شبكة HBO، على تقييم وصل إلى 8.8 على موقع IMDB.

وكانت قد كشفت سارة أوبري رئيسة منصة HBO Max، عن أن مسلسل The Penguin، حيث سيدور المسلسل الجديد كجسر بين فيلمين من أفلام باتمان، حيث صرحت قائلة: "ستدور أحداث مسلسل The Penguin مباشرة بعد نهاية فيلم The Batman وبشكل مؤقت قبل أحداث الفيلم الثاني، حيث سيطرح المسلسل بين الفيلمين، ومن الممتع للجمهور أن يعرف أن المسلسل سيكون جسرًا بين الأفلام".

وتابعت أوبرى قائلة: "الهدف الأساسى من طرح مسلسل The Penguin بين أفلام باتمان هو إظهار كيف تبدو حياة أوز في شوارع مدينة جوثام، وهذه الرحلة نأمل أن تكون ممتعة لـ متابعين المسلسل الجديد الذى سيتكون من 8 حلقات".

وكان وقع الاختيار على الممثل كولين فاريل للعب دور البطولة في المسلسل المشتق من سلسلة "باتمان" والتي سيلعب فيها دور The Penguin ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Variety "، على أن يقوم فاريل أولاً بالظهور بالشخصية في فيلم "باتمان"الجديد الذى يقوم ببطولته الممثل روبرت باتينسون.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Variety"، من المتوقع أن المسلسل سيتعمق في صعود شخصية The Penguin إلى السلطة في عالم الجريمة الإجرامي في جوثام، على أن يقوم المؤلف Lauren LeFranc بـ كتابة السيناريو الخاص بالسلسلة. جنبًا إلى جنب مع فاريل ، سينتج مخرج فيلم "باتمان" مات ريفز ومنتج الفيلم ديلان كلارك سلسلة Penguin، على أن يشاركهما الإنتاج شركة Warner Bros، وشبكة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Variety ".