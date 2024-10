بيبر بيرابو .. نجمة تجمع بين التألق الفني والإنسانية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية بيبر بيرابو، المرشحة لجائزة "غولدن غلوب" والتي برعت في عالم السينما، التلفزيون، والمسرح، ولدت بيرابو في دالاس، تكساس، ونشأت في نيوجيرسي، حيث تخرجت بمرتبة الشرف من جامعة أوهايو.

بدأت مسيرتها الفنية بقوة في عام 2000 مع دورها اللافت في فيلم "كيوتي أغلي". وشاركت بعدها في العديد من الأفلام البارزة مثل "The Prestige" للمخرج كريستوفر نولان بجانب هيو جاكمان وكريستيان بيل، و"Because I Said So" مع ديان كيتون، وسلسلة "Cheaper by the Dozen" مع ستيف مارتن، وفيلم "Looper" إلى جانب بروس ويليس وجوزيف غوردون ليفيت.

في عالم التلفزيون، برزت بيرابو بدورها كآني ووكر في الدراما التجسسية "Covert Affairs" التي عرضت على شبكة USA واستمرت لخمسة مواسم. كما شاركت في الدراما القانونية "Notorious" على شبكة ABC عام 2016، وكان لها حضور على "نتفليكس" في مسلسل "Turn Up Charlie" مع إدريس إلبا، وعلى المسرح، أبدعت بيرابو في مسرحية "Reasons to Be Pretty" للمخرج نيل لابوت، والتي رشحت لجائزة "توني" كأفضل مسرحية.

بعيدًا عن الأضواء، تُعرف بيرابو بنشاطها الإنساني حيث تعمل مع "اللجنة الدولية للإنقاذ" لدعم قضايا اللاجئين حول العالم، وتساعد في رفع الوعي حول أزمة اللاجئين العالمية.