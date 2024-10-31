فنانون يتعاونون مع مخرجين لأول مرة في رمضان 2025.. أبرزهم عمرو سعد وريهام حجاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - يشهد موسم دراما رمضان 2025، خوض عدد من النجوم، تجارب فنية جديدة، من خلال تعاونهم مع مخرجين لأول مرة في مشوارهم، الأمر الذي قد يُسهم في التنوع والاختلاف، لعل أبرزهم عمرو سعد وريهام حجاج.

عمرو سعد ومحمد سامي

ولأول مرة على مستوى الدراما التلفزيونية، يتعاون عمرو سعد، مع المخرج محمد سامي، وذلك من خلال مسلسل "سيد الناس"، المُقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تمهيدًا لعرضه في رمضان المُقبل، حيث يأتي ذلك بعد تجربتهما في برنامج "بيت السعد" الذي عُرض مؤخرًا عبر قنوات "Mbc"، وكذلك تجربتهما في فيلم "ريجاتا" الذي عُرض عام 2015.

ويُشارك في بطولة "سيد الناس" بجانب عمرو سعد، كلّ من خالد الصاوي، وأحمد رزق، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، وأحمد فهيم، وريم سامي، وطارق النهري وياسين أحمد السقا وغيرهم.

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ريهام حجاج وأحمد صالح

كما تتعاون الفنانة ريهام حجاج، مع المخرج أحمد صالح، في مسلسلها الجديد "كنترول" المقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك بعد تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز، على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، في مسلسلات: "يوتيرن"، و"جميلة" و"صدفة".

"كنترول" ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والصراعات، وهو مكون من 15 حلقة، وتُسجل التعاون الخامس الذي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة للمرة الخامسة في الدراما التلفزيونية.

ياسمين عبد العزيز ومحمد الخبيري

وقررت ياسمين عبد العزيز، العودة إلى دراما رمضان المُقبل، بعد غيابها العام الماضي، من خلال تعاونها مع محرج جديد ولأول مرة، وهو محمد الخبيري، والذي يجمعهما مسلسل "ونقابل حبيب" الذي ينتمي إلى الدراما الرومانسية.

ويأتي ذلك، بعد عمل "الخبيري" كمخرج للوحدة الثانية، في مسلسلي سابقين لـ"ياسمين"، وهما: "ونحب تاني ليه" عام 2020، و"اللي مالوش كبير" عام 2021. "ونقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، ومحمود عمرو ياسين، وبدرية طلبة وإيمان السيد وآخرين، والعمل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

هيفاء وهبي ومرقس عادل

ولأول مرة على مستوى الدراما التلفزيونية، تتعاون هيفاء وهبي، التي تعود لدراما رمضان بعد غياب نحو 6 أعوام، بمسلسل جديد يحمل اسم "بميه دهب"، مع المخرج مرقس عادل، واللذان جمعهما فيلم "ولاد المحظوظة" كتعاون سينمائي أول، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، والمسلسل من تأليف الفنان تامر عبد المنعم.



أكرم حسني ومعتز التوني

ولأول مرة، يجمع موسم دراما رمضان المُقبل، الفنان أكرم حسني، والمخرج معتز التوني، من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم "الكابتن"، والتي تُشارك في بطولته الفنانة آية سماحة، ومن المُقرر الانتهاء من مرحلة التعاقدات وتسكين الأدوار خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير.

وسبق وشارك أكرم حسني، في مسلسل "لفهة" بطولة دنيا سمير غانم، وإخراج معتز التوني، عام 2015، لكنه ظهر بشخصيته الشهيرة "أبو حفيظة".

أحمد العوضي ومحمد عبد السلام

ويتعاون الفنان أحمد العوضي، لأول مرة مع المخرج محمد عبد السلام، في رمضان المُقبل، من خلال مسلسل "فهد البطل"، وذلك بعدما قدّم الأخير تجارب معدودة في الدراما التلفزيونية، وهي: "لؤلؤ" و"حكايات جروب الدفعة" و"رحيل"، وقبل ذلك عمل كثيرًا كمخرج منفذ، ومساعد مخرج.

"فهد البطل" يشارك في بطولته بجانب أحمد العوضي، كلّ من ميرنا نور الدين، وأحمد عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وصفاء الطوخي، وأحمد عبد الله محمود، ولوسي، وكارولين عزمي، وحجاج عبد العظيم وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، الذي سبق وتعاون مع العوضي في رمضان الماضي، من خلال "حق عرب".

مصطفى شعبان وأحمد خالد أمين

ولأول مرة، يجتمع الفنان مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، في مسلسل "حكيم باشا" في رمضان 2025، والذي بدأ تصوير العمل مؤخرًا، ويُشارك في بطولة المسلسل سهر الصايغ، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، وأحمد صيام، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وأحمد فهيم، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومحمد العمروسي وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الشواف.

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