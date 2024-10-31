ترافيس باركر يُشارك جمهوره احتفاله مع عائلته بـ الهالوين

ترافيس باركر يحتفل بـ"الهالوين" بصحبة عائلته

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ترافيس باركر يستقبل ميلاد نجله بعزف الموسيقى

@travisbarker Practicing to my babies heartbeatoriginal sound - Travis Barker

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - نشر العازف بفرقة "Blink-182"مجموعة صور ضمت أطفاله وزوجته، ظهر من خلالها وهو يستعد للاحتفال بعيدبصحبة أفراد عائلته.أمس الأربعاء 30 أكتوبر كان قد شارك العازف ترافيس باركر، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً؛ مجموعة من الصور مع جمهوره ومُتابعيه عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، التي أوضح من خلالها أنشطته المتنوعة في شهر أكتوبر، وأيضاً صورة لنجله روكي ثيرتين الذي سيبلغ عاماً واحداً في الأول من نوفمبر المُقبل مرتدياً زي علي هيئة هيكل عظمي احتفالاً بالهالوين، واكتفى في تعليقه على الصور بكلمة "أكتوبر" ورمز تعبيري يُعبر عن عيد الهالوين.وقد ظهر العازفوهو يرتدي قناعاً أبيض اللون في أثناء قيادته شاحنة في الصورة الأولى من قبل أن يظهر لاحقاً بإحدى الصور وهو يركب دراجة هوائية بينما جلست كارداشيان خلفه.وظهر نجل العازف ترافيس باركر، ويُدعى "روكي" وهو يمسك جزرة ويحتفظ بغطاء الجمجمة العظمي خلال تناوله وجبته الخفيفة، في حين جاء بصورة لاحقة وهو يزحف على الأرض مرتدياً حفاضات ويطارد كرة ويمسك بذراع هيكلاً عظمياً.فيما ظهر ببعض الصور أيضاً ابنه لاندون البالغ من العمر 21 عاماً وابنته ألاباما البالغة من العمر 18 عاماً وابنته أتيانا التي تبلغ من العمر 25 عاماً من زوجته السابقة شانا موكلر، وظهر نجله لاندون في إحدى الصور وهو يتناول الحلوى من طبق كُتب عليه "عيد ميلاد سعيد لاندون"، بينما ظهرت في صورة أخرى ألاباما وهي تحمل علامات السلام بجانب والدها.يمكنكم قراءة: الصور الأولى من حفل زفاف كورتني كاردشيان وترافيس باركر بإيطاليافيما جاء أيضاً بالصور مجموعة لديكورات الاحتفال بـ الهالوين مثل هيكلين عظميين يبدوان وكأنهما يتبادلان أطراف الحديث، وهيكل عظمي يركب دراجة، وهيكل عظمي آخر يقف بجانب شجرة مزينة بالأضواء، وقد تم نشر أيضاً مقطع فيديو بالأبيض والأسود لـ ترافيس باركر وهو يعزف على الطبول.يُذكر أن في نوفمبر العام الماضي استقبل العازف ترافيس باركر مولوده الأول من زوجته كورتني كارداشيان بطريقة جديدة ومختلفة، حيث نشر مقطع فيديو علىموقعي "تيك توك" وقصص إنستغرام الخاصة به وهو يعزف على آلة الدرامز؛ تماشياً مع صوت نبضات قلب المولود.



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