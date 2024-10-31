انت الان تتابع خبر الباوي يهنئ المشهداني: نتوسم فيه خيراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الباوي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نبارك للدكتور محمود المشهداني انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي بعد توافق القوى السياسية بكل اطيافه، نتوسمُ فيه خيراً بأن يبـدأ مرحـلة عمل تشريعيّ زاخر بالإنجاز والعمل الدؤوب من خلال تمرير القوانين المعطلة وسَّن وتشريع قوانين اخرى ذات تماس مباشر مع حياة المواطنين".



ودعا الباوي إلى "تعزيز العمل البرلماني من خلال مسارين، أحدهما يأخذ عـلى عاتقهِ عملية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة الناس والآخر يتجه نحو المراقبة والتقويم والتكامل مع السلطة التنفيذية".