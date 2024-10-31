الامارات | مدارس تطرح خصومات للتسجيل في الفصل الثاني.. والسبب «مقاعد شاغرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت مدارس خاصة خصومات للطلبة الراغبين في التسجيل لديها خلال العام الدراسي الجاري 2024-2025، والانتقال إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فيما أرجع مسؤولون في مدارس خاصة تلك الخصومات بعد بداية العام الدراسي إلى رغبة المدارس المعلنة في اجتذاب طلبة لملء مقاعد شاغرة لديها.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات لمدارس خاصة تطرح خصومات على الرسوم الدراسية، عقب بداية العام الدراسي الجاري، لتشجيع ذوي الطلبة على نقل أبنائهم إليها خلال الفصل الدراسي الثاني، مع خصم قيمة الفصل الدراسي الأول من الرسوم، وتخفيض رسوم الفصلين الثاني والثالث بنسبة تراوح بين 15% و35%، فيما تحاول مدارس جذب الطلبة إليها عبر تقديمها الزي المدرسي والكتب مجاناً عند التسجيل لديها في الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025، فيما أعلنت مدارس عن خصومات إضافية لفئات محددة، منهم أبناء العاملين في المدرسة، إضافة إلى الطلبة الأيتام. وأرجع إداريون في مدارس خاصة: مجدي الخطيب، وسراج زينون، وهند أحمد، وسعاد رحيم، فتح باب التسجيل مرة ثانية إلى حاجة المدارس لملء المقاعد الشاغرة، مشيرين إلى أن لافتات «استمرار التسجيل للعام الجاري» تتصدر واجهات كثير من المدارس الخاصة، على عكس السنوات السابقة. وعزوا ذلك إلى زيادة عدد المقاعد المدرسية نتيجة افتتاح مدارس جديدة سنوياً، إضافة إلى حركة تنقلات الطلبة التي تشهدها المدارس في بداية كل عام دراسي، وما يترتب عليها من خلوّ المقاعد.

وأشاروا إلى أن معظم المدارس أعادت فتح باب القبول، نظراً لوجود مقاعد دراسية شاغرة فيها، بسبب قيام ذوي الطلبة بالتسجيل في أكثر من مدرسة، واختيار مدرسة واحدة منها بعد قبولهم، ما نتج عنه حجوزات وهمية أدت إلى وجود شواغر بعد عملية الحصر الفعلي التي قامت بها المدارس بعد إغلاق باب التسجيل، إلى جانب اتجاه كثير من الأسر للتسجيل في مدارس الشراكات التعليمية التي اجتذبت شريحة من الطلبة، سواء الجدد أو المنتقلين إليها، نظراً لما تقدّمة من خدمات تعليمية مميزة، إضافة إلى اتجاه أسر مقيمة للتسجيل في الأكاديميات التعليمية ذات رسوم المخفّضة للغاية والموحدة لجميع مراحل التعليم، من روضة الأطفال إلى الصف الـ12.

فيما أكد المعلمون: أيمن عنتر، ونادية وليد، وشيرين جلال، ونجلاء عادل، أن استقبال المدارس طلبة جدداً خلال الفصل الدراسي الثاني أمر شائع سنوياً، حيث تقوم بعض الأسر بتغيير المدرسة ونقل أبنائها إلى مدرسة أخرى، بسبب عدم تأقلمهم داخل الفصول الدراسية مع زملائهم الآخرين، أو الحصول على مقعد في مدرسة أفضل في التقييم وذات رسوم أقل، أو شعور الأهل بتراجع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي - على موقعها الرسمي - أنها تعتمد اشتراطات محددة لتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وذلك لضمان حصول الطلبة على التعليم المناسب، مشيرة إلى أنه يحق لجميع الطلبة - باختلاف أعراقهم وجنسياتهم - التقدم بطلب التسجيل في أي مدرسة خاصة، ويجوز للمدرسة إجراء مقابلة مع الطالب في مرحلة التعليم الإلزامي (من الصف الأول إلى الصف الـ12)، وإجراء اختبارات تحديد المستوى، بغرض تقديم الدعم التعليمي الملائم، وليس بغرض القبول أو الرفض.

وتشمل المستندات المطلوبة للتسجيل، استمارة تسجيل تحتوي على تفاصيل التواصل الكاملة، وبيانات الطالب الأساسية (الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية والعنوان، وبيانات ولي الأمر)، وبطاقة الهوية الإماراتية، وبطاقة أو سجل التطعيم، والسجلات الدراسية للسنوات السابقة (في حال انتقال الطالب من مدرسة أخرى داخل الدولة أو خارجها)، والوثائق الخاصة بالخطط الفردية والتقييمات، ووثيقة تثبت الموهبة أو التفوّق، إذا لزم الأمر، إضافة إلى أي مستندات أو وثائق إضافية تطلبها المدرسة.

أحقية الاحتفاظ بجزء من الرسوم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ بمبلغ من الرسوم، في حالة التحاق الطالب بالمدرسة مدة تزيد على ثلاثة أسابيع إلى ستة أسابيع كحد أقصى في الفصل الدراسي، حيث يحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة شهرين كاملين من الرسوم الدراسية، لافتة إلى أن في حال التحاق الطالب بالمدرسة مدة تزيد على ستة أسابيع في الفصل الدراسي فيحق للمدرسة الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية كاملة للفصل الدراسي.

«التعليم والمعرفة»:

اشتراطات محددة لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في أبوظبي.

إداريون:

استمرار التسجيل للعام الجاري يتصدر واجهات كثير من المدارس الخاصة بسبب زيادة عدد المقاعد المدرسية.