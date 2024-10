شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الغطاء النباتي.. "بيئة مكة" تطلق موسم التشجير 2024 والان نبدء بالتفاصيل

موسم التشجير

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم "موسم التشجير الوطني 2024 في منطقة مكة المكرمة؛ تزامنًا مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة التشجير على مستوى المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"؛ بهدف تعزيز التنمية البيئية المستدامة، وتنمية الغطاء النباتي.وتضمنت فعاليات اليوم الأول تنفيذ العديد من حملات التشجير على مستوى منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية بالبيئة؛ بمشاركة أكثر من (315) متطوعًا ومتطوعة، لزراعة أكثر من (3951) شتلة من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، وتشمل أكثر من 20 نوعًا من الشتلات البرية والحضرية، للإسهام في رفع الوعي الزراعي والبيئي. يُذكر أن موسم التشجير لعام 2024 يشمل تشجير العديد من المقار الحكومية والقطاع الخاص منها على سبيل المثال لا الحصر إدارات التعليم والمدارس، والعديد من المستشفيات والمرافق الصحية والشوارع العامة ومقرات الجهات الحكومية، لزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء بمقارها؛ وتنظيم عملية التشجير، وحضّ أفراد المجتمع من مختلف الفئات على ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي، وغرس الاهتمام بالتشجير في المجتمع، وكذلك لزيادة جودة الحياة وتقليل الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون.