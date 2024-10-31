شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الغطاء النباتي.. "بيئة مكة" تطلق موسم التشجير 2024 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.