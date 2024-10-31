شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الغطاء النباتي.. "بيئة مكة" تطلق موسم التشجير 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم "موسم التشجير الوطني 2024 في منطقة مكة المكرمة؛ تزامنًا مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة التشجير على مستوى المملكة ضمن مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"؛ بهدف تعزيز التنمية البيئية المستدامة، وتنمية الغطاء النباتي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول تنفيذ العديد من حملات التشجير على مستوى منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية بالبيئة؛ بمشاركة أكثر من (315) متطوعًا ومتطوعة، لزراعة أكثر من (3951) شتلة من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، وتشمل أكثر من 20 نوعًا من الشتلات البرية والحضرية، للإسهام في رفع الوعي الزراعي والبيئي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1798341331124699199?ref_src=twsrc%5Etfw
وتضمنت فعاليات اليوم الأول تنفيذ العديد من حملات التشجير على مستوى منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات المعنية بالبيئة؛ بمشاركة أكثر من (315) متطوعًا ومتطوعة، لزراعة أكثر من (3951) شتلة من النباتات المحققة للاستدامة البيئية والترشيد في استهلاك المياه، وتشمل أكثر من 20 نوعًا من الشتلات البرية والحضرية، للإسهام في رفع الوعي الزراعي والبيئي. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1798341331124699199?ref_src=twsrc%5Etfw