شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تراجع غير متوقع

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة، أول مرة، في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات ليصل إلى أقل مستوياته منذ 5 شهور.وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بواقع 12 ألف طلب إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر الحالي، مقابل 228 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد إلى 230 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.ومع هذا التراجع غير المتوقع، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع المنتهي في 18 مايو الماضي.وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس، إن "طلبات إعانة البطالة في بعض الولايات التي تأثرت بالإعصار هيلين واصلت التراجع عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، رغم استمرار ارتفاع عدد الطلبات في فلوريدا، وهو ما يمكن أن يكون نتيجة للإعصارين هيلين وميلتون".وأضافت: "مع التراجع الأخير في الأسبوع الماضي، عاد عدد طلبات إعانة البطالة إلى مستويات ما قبل الإعصار وهو ما يتفق استمرار انخفاض معدلات الاستغناء عن العمالة في سوق العمل".وذكرت وزارة العمل أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا تراجع إلى 5ر236 ألف طلب بتراجع قدره 2250 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 75ر238 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.وأضافت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 19 أكتوبر تراجع بواقع 26 الف طلب إلى 862ر1 مليون طلب في المتوسط.وارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و25ر869 ألف طلب بزيادة قدرها 10750 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل مليون 5ر858 ألف طلب.وارتفع متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أعلى مستوياته منذ سجل 928ر1 مليون طلب في نوفمبر 2021.