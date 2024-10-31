الاقتصاد

«المركز الكندي الطبي»: تغيير في قائمة كبار ملاك الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة المركز الكندي الطبي خطابا، أمس، من خالد بن محمد العمار، مؤسس الشركة، ورئيس مجلس إدارتها، ومن كبار مساهميها، بخصوص بيع جزء من أسهمه في الشركة وذلك بهدف تحقيق (ملف السيولة) وهو أحد الاشتراطات للانتقال للسوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن بعد الخطاب سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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