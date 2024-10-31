شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الكندي الطبي»: تغيير في قائمة كبار ملاك الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة المركز الكندي الطبي خطابا، أمس، من خالد بن محمد العمار، مؤسس الشركة، ورئيس مجلس إدارتها، ومن كبار مساهميها، بخصوص بيع جزء من أسهمه في الشركة وذلك بهدف تحقيق (ملف السيولة) وهو أحد الاشتراطات للانتقال للسوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بعد الخطاب سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بعد الخطاب سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.