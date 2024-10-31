الاقتصاد

«إدارات»: ترسية عقد مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية عقد (اتفاقية إطارية) مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية للجهات الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إحدى الجهات التي تمت ترسية الاتفاقية عليها للعمل مع كافة القطاعات الحكومية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال أوامر شراء مباشر لمدة سنة واحدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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