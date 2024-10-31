شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية عقد مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية عقد (اتفاقية إطارية) مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية للجهات الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إحدى الجهات التي تمت ترسية الاتفاقية عليها للعمل مع كافة القطاعات الحكومية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال أوامر شراء مباشر لمدة سنة واحدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إحدى الجهات التي تمت ترسية الاتفاقية عليها للعمل مع كافة القطاعات الحكومية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال أوامر شراء مباشر لمدة سنة واحدة.