رغم ضعف إيراداته وتقييماته .. كوينتين تارانتينو يشيد بفيلم "Joker: Folie à Deux"

ميرنا وليد - بيروت - شارك المخرج العالمي كوينتين تارانتينو آراءه حول فيلم زميله تود فيليبس، "Joker: Folie à Deux"، على الرغم من أن الفيلم، الذي يقوم ببطولته خواكين فينيكس وليدي غاغا، لم يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر ولم يحصل على تقييمات إيجابية، إلا أن تارانتينو أشاد بالعمل، قائلاً إنه "أحبه جداً" في أحدث حلقة من بودكاست بريت إيستون إليس.



تحدث تارانتينو، الذي تربطه صداقة طويلة مع فيليبس، عن إنطباعاته حول الفيلم، قائلاً: "ذهبت لمشاهدة Joker": Folie à Deux" متوقعًا أن أُعجب بصناعة الفيلم، واعتقدت أنني سأشاهد شيئًا يثير الفكر بعيدًا عن الموضوع الأصلي"، وأضاف تارانتينو: "أنا شخص عدمي بما يكفي للاستمتاع بفيلم قد لا ينجح، لكن "Joker: Folie à Deux" يبدو كفوضى كبيرة. لم أجده تمرينًا فكريًا، لكنني أحببت المشاهد الموسيقية وتعمقت فيها. أعتقد أن الأغاني كلما كانت أكثر تفاهة، كانت أفضل". وأكد تارانتينو أن "تود فيليبس هو الجوكر الحقيقي، وليس خواكين فينيكس في "Joker: Folie à Deux"".