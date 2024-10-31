شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: 8000 عسكري كوري شمالي موجودون في كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن نحو 8000 من القوات الكورية الشمالية موجودون فى منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين الذين من المتوقع إرسالهم لتعزيز القوات الروسية على الجبهة في أوكرانيا، يدفعون بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات إلى تجاوز حدود الطرفين المتحاربين. 10 آلاف جندي ويقول قادة غربيون إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حملتها العسكرية، ويحذرون من أن تورطها في حرب أوروبية قد يزعزع أيضًا العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك اليابان وأستراليا.

