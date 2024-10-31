شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 5 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: والخفجي والنعيرية وثرية العليا وحفر الباطن.

الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

مكة المكرمة: العاصمة المقدسة والكامل وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية.

المدينة المنورة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع

الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.

حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.