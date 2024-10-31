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حتى 5 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

المنطقة الشرقية: والخفجي والنعيرية وثرية العليا وحفر الباطن.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العاصمة المقدسة والكامل وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
MO Nasa

MO Nasa

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