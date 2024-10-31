شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 5 صباحًا.. أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العاصمة المقدسة والكامل وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارالمنطقة الشرقية: والخفجي والنعيرية وثرية العليا وحفر الباطن.
الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: العاصمة المقدسة والكامل وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: العيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.