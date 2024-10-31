شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط 4 مخالفين بتهمة تهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 68 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

