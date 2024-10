شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك إسبانيا في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1847637711760355808?ref_src=twsrc%5Etfwبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".