شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوار السعودي - البريطاني".. تنظيم ملتقى الأسواق المالية 5 نوفمبر في لندن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة تداول السعودية، مجموعة الأسواق المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "ملتقى الأسواق المالية - سيليكت 2024: الحوار السعودي - البريطاني"، الذي يعد جزءاً من سلسلة "ملتقى الأسواق المالية"، بتنظيم مشترك مع الحكومة البريطانية، وبالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية، ووزارة الأعمال والتجارة، ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
ومن المقرّر أن يقام الملتقى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م في "مانشن هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن.
ويعد "ملتقى الأسواق المالية - سيليكت" بمثابة سلسلة من الفعاليات المستهدفة التي تقام تحت مظلّة ملتقى الأسواق المالية وتهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المتخصصة وذات الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المشاركة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشهد الاستثمار الدولي والتعاون في مجال الخدمات المالية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما يدعم الجهود المستمرة لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني.
يجمع الملتقى الحصري نخبة من قادة الحكومات وأهم مؤسسات الأسواق المالية، إلى جانب مجموعة من خبراء القطاع المالي من كلا البلدين.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرص جديدة وبناء الروابط بين المستثمرين في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما يتماشى مع مبادرة "GREAT Futures " التي أطلقتها المملكة المتحدة، ليسهم في تعزيز الشراكات عبر توفير منصة رائدة للأفكار المتعمقة والنقاشات رفيعة المستوى وفرص التواصل الاستراتيجية.
ويحمل الملتقى إمكانات واعدة لتبادل المعرفة ضمن المنظومة المالية، بالنظر إلى ريادة المملكة المتحدة الواسع في مجال الخدمات المالية ومستهدفات التنويع الاقتصادي الطَموحة في إطار رؤية السعودية 2030.
وقال اللورد ألدرمان مايكل ماينيلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "بصفتي سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، تسعدني المشاركة في ملتقى ‘الأسواق المالية - سيليكت‘ في مانشن هاوس. تعد لندن والرياض من أبرز المراكز المالية، ومن شأن الملتقى المهم أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز اهتمام المستثمرين، وتحسين مستويات الترابط والتكامل بين السوقين".
ويشكّل الملتقى محطّة مهمة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، من خلال توفير منصة رائدة للحوارات المثمرة وفرص التواصل الاستراتيجي.
ومن المقرّر أن يقام الملتقى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م في "مانشن هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن.
ويعد "ملتقى الأسواق المالية - سيليكت" بمثابة سلسلة من الفعاليات المستهدفة التي تقام تحت مظلّة ملتقى الأسواق المالية وتهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المتخصصة وذات الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المشاركة.
ملتقى الأسواق الماليةوتأتي النسخة الافتتاحية من "ملتقى الأسواق المالية - سيليكت: الحوار السعودي - البريطاني 2024" استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر "Great Futures " الذي أُقيم على مدار يومي 14-15 مايو من عام 2024م في مدينة الرياض بمشاركة نخبة من قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مشهد الاستثمار الدولي والتعاون في مجال الخدمات المالية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما يدعم الجهود المستمرة لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني.
الروابط بين المستثمرينويشهد الملتقى مشاركة نخبة من أهم المتحدثين بما في ذلك اللورد مايكل ماينيلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن؛ وتوليب صديق، السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة؛ وبوبي غوستافسون، وزيرة الاستثمار؛ ومحمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية؛ وسارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية ؛ وديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن.
يجمع الملتقى الحصري نخبة من قادة الحكومات وأهم مؤسسات الأسواق المالية، إلى جانب مجموعة من خبراء القطاع المالي من كلا البلدين.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرص جديدة وبناء الروابط بين المستثمرين في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بما يتماشى مع مبادرة "GREAT Futures " التي أطلقتها المملكة المتحدة، ليسهم في تعزيز الشراكات عبر توفير منصة رائدة للأفكار المتعمقة والنقاشات رفيعة المستوى وفرص التواصل الاستراتيجية.
السوق المالية السعوديةويحتضن الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية الغنية التي توفر للمشاركين فرصة الاطّلاع على معلومات قيّمة عن السوق المالية السعودية.
ويحمل الملتقى إمكانات واعدة لتبادل المعرفة ضمن المنظومة المالية، بالنظر إلى ريادة المملكة المتحدة الواسع في مجال الخدمات المالية ومستهدفات التنويع الاقتصادي الطَموحة في إطار رؤية السعودية 2030.
مشهد القطاع الماليوقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "يمثّل ‘ملتقى الأسواق المالية - سيليكت‘ حدثاً بارزاً في مشهد القطاع المالي على مستوى العالم، إذ يسلّط الضوء على مستويات الإقبال الأوروبية المتزايدة على الاستثمار في السوق المالية السعودية. ويسهم الملتقى في تعزيز التكامل والترابط بين الأسواق المالية في البلدين. ونتطلّع قدماً إلى تمكين الشراكات بين قادة القطاع المالي في البلدين وتعزيز التعاون بين اثنين من الاقتصادات الأكثر ازدهاراً في العالم".
وقال اللورد ألدرمان مايكل ماينيلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "بصفتي سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، تسعدني المشاركة في ملتقى ‘الأسواق المالية - سيليكت‘ في مانشن هاوس. تعد لندن والرياض من أبرز المراكز المالية، ومن شأن الملتقى المهم أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز اهتمام المستثمرين، وتحسين مستويات الترابط والتكامل بين السوقين".
ويشكّل الملتقى محطّة مهمة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، من خلال توفير منصة رائدة للحوارات المثمرة وفرص التواصل الاستراتيجي.