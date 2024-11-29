شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة السعودية الخضراء.. جهود ريادية للمملكة في حماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة السعودية الخضراء

تعزيز المحميات الطبيعي

مبادرات طموحة

تطوير الحدائق والتدخلات الحضرية

الدمام - شريف احمد - تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ العديد من المبادرات البيئية الطموحة تحت مظلّة مبادرة السعودية الخضراء.وتعكس تلك الجهود التزام المملكة، بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.كما تمضي المملكة وتواصل جهودها الريادية نحو مستقبل مستدام في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، إذ تتجلى مساعيها لتحقيق توازن مثالي بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، لترسم ملامح نموذج عالمي للتنمية المستدامة.هذا وتسعى المملكة لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030.ويجري العمل على تعزيز المحميات الطبيعية، وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الأصلية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لحماية التنوع البيولوجي.وتهدف المملكة ضمن مبادرتها الطموحة إلى زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة، كما وضعت المبادرة خارطة طريق طموحة ترتكز على دراسات جدوى علمية تهدف إلى تعزيز جهود التشجير المستدام.وتلتزم المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م، من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع طاقة حديثة وعالية الكفاءة.وتعكس هذه المبادرات الطموحة التزام المملكة بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ والمحافظة على الموارد الطبيعية.كما تواصل المملكة العمل على تحقيق أهدافها البيئية من خلال الابتكار والتعاون الدولي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.وفي إطار المشروعات التي تطلقها المملكة باستمرار في مناطقها، ضمن تلك المبادرة لتحقيق أهدافها، تتواصل مشروعات الحدائق والتدخلات الحضرية في الأحياء لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء.وافتتح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، حديقة الصفا في مدينة العيون، والتي تمتد على مساحة 2500 متر مربع، بشراكة مجتمعية مع المواطن هادي السلمان.ويأتي تدشين هذه الحديقة في إطار تعزيز مشروع ”بهجة“ الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.ويستهدف المشروع تطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، سعيًا لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.في ذات الإطار أيضا، دشنت مطارات الدمام مع شريكها الاستراتيجي الحياد الصفري المرحلة الثانية من مبادرتها "مطارنا أخضر" والمنبثقة من مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 م.