وكالة الأنباء السعودية: بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره السوري بحثا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره السوري بحثا فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ لبحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة، الى أننا "نؤكد استمرار دعم الحكومة والشعب والجيش السوري في محاربة الإرهاب وحماية الأمن".
ورأى عراقجي، أن "تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا مخطط أميركي صهيوني عقب هزائم الكيان في لبنان وفلسطين".
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