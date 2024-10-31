مصطفى محمود والسينما.. رحلة من الفكر والإبداع

البداية في السينما مع يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 10:24 مساءً - يُعد الدكتورواحداً من أبرز المُفكرين في القرن العشرين بالوطن العربي، وقد تنوعت مؤلفاته ما بين الفلسفة والعلوم الدينية، وأيضاً الأدب ما بين الرواية والقصص القصيرة والمسرح، وعلى مدار سنوات وحتى الآن تُعتبر مؤلفات الدكتور مصطفى محمود من الكتب الأكثر مبيعاً بجميع أنحاء الوطن العربي.وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها الدكتورمن خلال مؤلفاته في الفلسفة والعلوم الدينية؛ فإن له رصيداً هائلاً من الأعمال الأدبية التي تم تحويلها إلى أعمال فنية، وبشكل خاص في السينما، كما شارك بالكتابة للسينما بشكل منفرد، وهذا ما نستعرضه لكم بذلك التقرير إحياءًا لذكرى وفاته.جاءت بداية الدكتور مصطفى محمود مع السينما ببداية فترة الستينيات على يد أحد كبار مُخرجي السينما في مصر والوطن العربي وهو المُخرج يوسف شاهين، حيث ألف الدكتور مصطفى محمود قصة فيلم "بين إيديك" الذي تم عرضه عام 1960 وشارك ببطولته: شكري سرحان، ماجدة، زينات صدقي وعبد الفتاح القصري.وبعد مرور خمس سنوات في عام 1965 يتم تقديم واحدة من أشهر روايات الدكتور مصطفى محمود في السينما، وهي رواية "المستحيل"، وجاء الفيلم بالاسم نفسه، وكتب القصة والسيناريو والحوار للفيلم بنفسه، وشاركه بكتابة السيناريو يوسف فرنسيس، وجاء الفيلم من إخراج حسين كمال، وشارك في بطولته كل من: نادية لطفي، كمال الشناوي، صلاح منصور، كريمة مختار.كما شارك مصطفى محمود في الكتابة للسينما بشكل خاص من خلال فيلم "نار الحب" الذي تم عرضه عام 1968 والذي جسدت بطولته: سعاد حسني، حسن يوسف؛ حيث كتب الحوار الخاص بالفيلم الذي جاء من قصة وسيناريو رضا ميسر وإخراج فاروق عجرمة.وعلى مدار ما يتجاوز العشرين عاماً شارك الدكتوربالعديد من الأفلام السينمائية سواء من خلال أعماله الأدبية التي تم تقديمها في السينما أو من خلال مُشاركته بالكتابة سواء بالسيناريو أو الحوار، ومن أبرز أفلامه السينمائية "العنب المر، شلة الأنس، امرأة في الكف".

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بين الغموض وأسرار النفس البشرية قدم مصطفى محمود سينما خاصة به

القارئ والمُتابع للأعمال الأدبية للدكتورسواء الأعمال الروائية أو القصص القصيرة يجد دوماً أن تلك الأعمال تبحث في النفس البشرية وما تحمله من تناقضات وأسرار؛ ما يخلق حالة من الغموض بالعديد من أعماله الأدبية، ما أهلها ليتم تقديمها في السينما المصرية.ولم يتوقف إبداعالفني والأدبي عند السينما فقط، ولكن تم تقديم العديد من أعماله خلال الدراما التلفزيونية والمسرح، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي تم تقديمها جاءت مستوحاة من رواية الدكتور مصطفى محمود الشهيرة، وهي رواية "العنكبوت" التي دارت أحداثها في إطار من الغموض والخيال العلمي، وجسد بطولتها: عزت العلايلي، مديحة كامل، محمود المليجي وجاءت من إخراج يحيى العلمي، وكتب السيناريو والحوار شريف المنباوي، وتُعد من أشهر الأعمال الأدبية للدكتور مصطفى محمود التي تم تقديمها بالدراما التلفزيونية.يُذكر أن الدكتوررحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 من أكتوبر عن عمر ناهز الـ88 عاماً تاركاً إرثاً فنياً وثقافياً ما زال مصدر إلهام للعديد من الجيل الجديد من المُبدعين الذين تحمسوا للتفكير من جديد في الكثير من الأشياء، وذلك من خلال ما تركه له من مؤلفات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»