شكرا لقرائتكم خبر جائزة تجربة العميل السعودية تستعد لإطلاق منتدى تجربة العميل وتكريم أفضل المبادرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد جائزة تجربة العميل السعودية لحفل توزيع الجوائز؛ الذي سيقام تحت مسمى منتدى تجربة العميل، بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية و"Awards International".

تُعد هذه الجائزة إحدى المبادرات الرائدة؛ التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتقديم تجارب عملاء استثنائية في مختلف القطاعات بالمملكة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الممارسات في مجال تجربة العميل، وتُحفز الجهات الحكومية والخاصة على الابتكار وتطوير خدماتها ومنتجاتها بشكل مستمر، مما يعزز رضا العملاء ويزيد من تنافسية الجهات المشاركة على الصعيدين المحلي والدولي.

تشمل الجائزة هذا العام 49 فئة موزعة على أربع مجموعات رئيسية، حيث تركز كل مجموعة على جانب معين من التميز في تجربة العميل.

يمكن للمشاركين التقدم في فئات متعددة ضمن المجموعات الأربع: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، ومحترفو تجربة العميل.

النسخة الحالية من الجائزة شهدت تطورًا كبيرًا مقارنة بالنسخة الأولى؛ ففي النسخة الأولى، شاركت 44 جهة قدمت 180 مشروعًا موزعًا على 20 فئة.

أما هذه النسخة فقد ارتفعت الأرقام بشكل ملحوظ، حيث سجلت الجائزة مشاركة أكثر من 100 جهة قدمت 327 مشروعًا، موزعة على 49 فئة.

ومن المتوقع أن يجذب منتدى تجربة العميل هذا العام حضورًا مكثفًا يصل إلى 3000 زائر، مما يبرز الاهتمام المتزايد بمجال تجربة العميل في المملكة.

الجائزة تساهم أيضًا في تعزيز التواصل بين الجهات الرائدة في المجال وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير الخدمات وتحقيق رضا العملاء على جميع المستويات.

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