- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري رامي صبري مجموعة من الصور له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو في كندا.
ويتواجد رامي صبري هناك من أجل إحياء مجموعة من الحفلات في كندا، وأيضاً في الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان قد وجه رامي صبري رسالة للجمهور هناك مؤكدًا أنه ينتظر مقابلتهم بفارغ الصبر. :"جمهوري الغالي هكون معاكم في جولتي بكندا والولايات المتحدة الأميركية في الأول من نوفمبر إلى الثالث من نوفمبر عشان اقابلكم ونغني كل الأغاني اللي بتحبوها سوا".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري ينشر صوره في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.