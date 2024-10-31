فن ومشاهير

رامي صبري ينشر صوره في كندا

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري رامي صبري مجموعة من الصور له على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو في كندا.


ويتواجد رامي صبري هناك من أجل إحياء مجموعة من الحفلات في كندا، وأيضاً في الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان قد وجه رامي صبري رسالة للجمهور هناك مؤكدًا أنه ينتظر مقابلتهم بفارغ الصبر. :"جمهوري الغالي هكون معاكم في جولتي بكندا والولايات المتحدة الأميركية في الأول من نوفمبر إلى الثالث من نوفمبر عشان اقابلكم ونغني كل الأغاني اللي بتحبوها سوا".

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MO Nasa

MO Nasa

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