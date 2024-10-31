شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع التقلبات المناخية.. "الهلال الأحمر بتبوك" يرفع جاهزيته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته تزامنًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة بحسب تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير الفرع نواف العنزي الجاهزية التامة لمركز القيادة والتحكم إضافة لـ(27) فرقة إسعافية والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة. الالتزام بقواعد السلامة وحث الجميع على اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة.

ونصح بالحذر عند على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التردد بطلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" أو نداء استغاثة من تطبيق ( توكلنا ).