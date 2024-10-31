- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المملكة يختتمون مشاركتهم في "الجمنزياد” الدولي المدرسي بـ 29 ميدالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى طلاب وطالبات المملكة مشاركتهم البارزة في بطولة "الجمنزياد” الدولي المدرسي، التي أقيمت في مملكة البحرين، بتحقيقهم 29 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
ونال الطلاب ميداليتين ذهبيتين و10 ميداليات فضية و17 برونزية في ألعاب السهام، السباحة البارالمبية، الباراجودو، ألعاب القوى، التايكوندو، وكرة اليد.
وسجل الطلاب السعوديون حضوراً مميزاً في هذه المنافسات، حيث حققوا مراكز متقدمة، ومثّلوا المملكة بصورة مشرفة.
وتضمنت البعثة المدرسية مشاركة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة للمرة الأولى في بطولات دولية، حيث نجحوا في تحقيق 5 ميداليات، ما يعكس اهتمام وزارة التعليم بدعم هذه الفئة وتمكينها رياضياً.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان عن فخره بإنجازات الطلبة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في تطوير مواهبهم الرياضية، ومشدداً على أهمية المشاركة الدولية في اكتساب الخبرات وتطوير القدرات.
ونال الطلاب ميداليتين ذهبيتين و10 ميداليات فضية و17 برونزية في ألعاب السهام، السباحة البارالمبية، الباراجودو، ألعاب القوى، التايكوندو، وكرة اليد.
حضور مميزشارك نحو 243 طالباً وطالبة من المملكة ضمن 18 منتخباً مدرسياً في البطولة التي امتدت على مدار 9 أيام، واستضافت طلبة من 72 دولة.
وسجل الطلاب السعوديون حضوراً مميزاً في هذه المنافسات، حيث حققوا مراكز متقدمة، ومثّلوا المملكة بصورة مشرفة.
وتضمنت البعثة المدرسية مشاركة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة للمرة الأولى في بطولات دولية، حيث نجحوا في تحقيق 5 ميداليات، ما يعكس اهتمام وزارة التعليم بدعم هذه الفئة وتمكينها رياضياً.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان عن فخره بإنجازات الطلبة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في تطوير مواهبهم الرياضية، ومشدداً على أهمية المشاركة الدولية في اكتساب الخبرات وتطوير القدرات.