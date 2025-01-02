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الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

واستعرض سموه وختيار سعيدوف عدداً من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي في عدة قطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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