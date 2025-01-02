انت الان تتابع خبر لمتابعة الخدمات المقدمة للزوار.. السامرائي يزور العتبة العسكرية في سامراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لتحالف العزم ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم ورئيس لجنة قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية)، مثنى السامرائي، زار العتبة العسكرية في، حيث كان في استقباله الأمين العام للعتبة العسكرية، الدكتور نافع الخزاعي، الذي استلم مؤخرًا مهامه الجديدة".
وقدم السامرائي، بحسب البيان، "التهاني للخزاعي بمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام للعتبة"، مؤكدًا "دعمه الكامل للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للزوار".
وقدم السامرائي، بحسب البيان، "التهاني للخزاعي بمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام للعتبة"، مؤكدًا "دعمه الكامل للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للزوار".
وأضاف البيان، ان "الزيارة تضمنت جولة ميدانية للاطلاع على حركة الزوار والإجراءات المتخذة لتوفير الخدمات اللازمة خلال زيارة وفاة الإمام علي الهادي (عليه السلام)".
وناقش السامرائي مع إدارة العتبة "سبل تعزيز الدعم المقدم للعتبة العباسية بما يخدم الزوار ويعكس أهمية هذا الموقع الديني والتاريخي، ورافقه خلال الزيارة قائمقام قضاء سامراء، أرشد عبد السلام، الذي أبدى دعمه لمتابعة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالزيارة".