انت الان تتابع خبر لمتابعة الخدمات المقدمة للزوار.. السامرائي يزور العتبة العسكرية في سامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لتحالف العزم ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم ورئيس لجنة قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية)، مثنى السامرائي، زار العتبة العسكرية في، حيث كان في استقباله الأمين العام للعتبة العسكرية، الدكتور نافع الخزاعي، الذي استلم مؤخرًا مهامه الجديدة".



وقدم السامرائي، بحسب البيان، "التهاني للخزاعي بمناسبة تسلمه مهامه كأمين عام للعتبة"، مؤكدًا "دعمه الكامل للجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للزوار".