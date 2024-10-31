شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على الشرقية ومكة وغزيرة في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية ومكة المكرمة مساء الليلة الخميس/الجمعة، تستمر حتى الساعة 11 مساء.

وفي الشرقية يُتوقع أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، بينما يشمل التنبيه أيضًا جدة ورابغ في مكة المكرمة.

أما التأثيرات المصاحبة فتشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية. كما يُتوقع أن تشهد أجزاء من 3 مناطق أخرى أمطارًا غزيرة حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، صواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية. أماكن الأمطار الغزيرة المدينة المنورة: الرايس وينبع.

القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

الباحة: عقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.