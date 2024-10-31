شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 25 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.208 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 145.6 مليار جنيه.

فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليارات جنيه. ارتفاع المؤشر الرئيسي وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 30658 نقطة،

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 8029.1 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 1.37% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة.