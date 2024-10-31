شكرا لقرائتكم خبر عن شملت 3,256 عمود إنارة.. جهود أمانة جدة لتحسين الطرق بالربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة جدة عن تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية خلال الربع الثالث 2024 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتقديم بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وذلك ضمن إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في مدينة جدة. أعمال الصيانة ووفقًا للتقرير الصادر من خلال الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، جرى صيانه 1.483.765مترًا مربعًا من الأسفلت في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تركيب وصيانه 3,256 عمود إنارة، و2,366 مشغلات الإضاءة بهدف تحسين مستوى الإضاءة في الشوارع والمرافق العامة. كما جرى تركيب وصيانه 4,208 فوانيس إنارة جديدة لتعزيز الإضاءة الليلية في المناطق الرئيسية. تحسين الطرق والبنية التحتية وفي إطار تحسين الطرق، شملت الجهود إصلاح 265.258 مترًا طوليًا من الأرصفة، بالإضافة الى الترقيعات الاسفلتية 94.487 بالإضافة إلى تركيب 188.050 مترًا مربعًا من بلاط الأرصفة و"الإنترلوك"، مما يسهم في تعزيز سلامة المشاة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة. كما جرى تركيب 1,300 علامة مرورية وتحذيرية لضمان سلامة الحركة المرورية في جميع الاتجاهات.

وشملت أعمال البنية التحتية تمديد 17,422مترًا طوليًا من الكابلات الكهربائية لتعزيز قدرات الطاقة، وتم أيضًا تركيب 159 قاعدة و 45 لوحة إرشادية جديدة في الشوارع الرئيسية بهدف تحسين توجيه وتنظيم حركة المرور.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تسعى من خلالها أمانة جدة إلى تطوير البنية التحتية بشكل مستدام، مع الالتزام بمواصلة العمل بوتيرة عالية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المدينة.