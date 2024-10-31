ميرنا وليد - بيروت - قرر صُناع فيلم "دراكو رع" إلغاء العرض الخاص الذي كان مقرراً يوم الأحد 3 تشرين الثاني، وذلك حدادًا على رحيل الممثل المصري مصطفى فهمي الذي وافته المنية في 30 تشرين الأول، وكذلك الممثل حسن يوسف الذي توفي قبله بيوم، وقد انطلق عرض فيلم "دراكو رع" في دور السينما في مصر والدول العربية يوم الأربعاء 30 تشرين الأول، الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس، اللذان قاما بتأليفه بالاشتراك مع محمود الفار ومينا خزام، كما يضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين مثل مروان يونس وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى مواهب شابة مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل.

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء عرض فيلم "دراكو رع" حدادًا على رحيل مصطفى فهمي وحسن يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.