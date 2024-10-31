طلاب برنامج الابتعاث الخارجي لـ “أكاديمية MBC” يشاركون في مهرجان روما السينمائي

شارك طلاب برنامج الابتعاث الخارجي في “أكاديمية MBC” – المتخصصة بتأهيل وإعداد وتخريج المواهب السعودية الشابة في مختلف قطاعات صناعة المحتوى والإنتاج والإعلام – في العديد من فعاليات ونشاطات مهرجان روما السينمائي ٢٠٢٤ المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية، وذلك كجزءٍ من عملية تأهيلهم وتدريبهم، حيث قَدِموا من مدينة فلورنسا التي يمضون فيها فترة ابتعاثهم إلى روما خصيصاً للمشاركة في المهرجان. وتأتي هذه المشاركة تحت إشراف أكاديمية نيويورك للسينما (NYFA)، إحدى أشهر الأكاديميات عالمياً في قطاع صناعة السينما والإعلام والفنون الإبداعية.

من جانبها شددت زينب أبو السمح، مدير عام “أكاديمية MBC” ووكالة مواهب MBC و”استوديوهات MBC السعودية” على أهمية مشاركة طلاب الأكاديمية المبتعثين بمهرجان روما، مضيفةً: “لا شك في أن هذه التجربة ستلهم طلابنا وتجعلهم على تماسٍ مباشر مع البيئة العالمية لصناعة الأفلام، حيث يعيشون أجواء الاستحقاقات والجوائز السينمائية، ويطّلعون على كيفية تقييم هذه الصناعة في المهرجانات العالمية، فضلاً عن تواجدهم جنباً إلى جنب مع نخبة صناع الأفلام في أوروبا والعالم من ممثلين ومخرجين ودور إنتاج.”

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وكجزء من تجربتهم الفريدة في مهرجان روما السينمائي، يقوم المبتعثون من طلاب “أكاديمية MBC” بزيارة استوديوهات Cinecitta الشهيرة، مما يمنح برنامجهم التدريبي والأكاديمي قيمةً مضافة، حيث سيطّلعون على مواقع التصوير والبنى التحتية والفوقية لاستوديوهات رائدة احتضنت بعض أشهر وأبرز الأعمال السينمائية في أوروبا والعالم.