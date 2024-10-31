شكرا لقرائتكم خبر عن ميتا ترصد 38 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة ميتا للتواصل الاجتماعي ضخ مبالغ مالية كبيرة من عائداتها المزدهرة من المبيعات في الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية، حسبما جاء في تقريرها المالي الذي نشر أمس الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تعتزم تخصيص ما لا يقل عن 38 مليار دولار للاستثمارات طويلة المدى في الذكاء الاصطناعي هذا العام.

ويتضمن ذلك تكاليف مراكز البيانات، بزيادة بواقع أكثر من مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة. زيادة الإنفاق وبعد ذلك سيزيد الانفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر خلال العام المقبل.

ويشار إلى أن ميتا تعمل تدريجيًا على دمج برامج الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تولد نصوصًا أو صورًا، في تطبيقاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام.