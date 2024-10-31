انت الان تتابع خبر مجلس النواب يذهب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محمود المشهداني حصل على 153 صوتاً فيما حقق النائب سالم العيساوي 95، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14".وأشارت الدائرة الاعلامية الى ان "المجلس ذهب الى استراحة نصف ساعة قبل البدء بالجولة الثانية".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق، جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بحضور 271 نائباً.