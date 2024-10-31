شكرا لقرائتكم خبر عن 155 قتيلًا جراء فيضانات إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت السلطات الإسبانية عدد القتلى جراء الفيضانات المدمرة إلى ما لا يقل عن 155 قتيلًا.

وتسببت العواصف الممطرة يومي الثلاثاء والأربعاء في فيضانات بمنطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة يقل نحو 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، وذكرت سلطات السكك الحديدية أنه لم يصب أحد بأذى.

وتوقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينتي بلنسية ومدريد، والعديد من خطوط الركاب، واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم. انتشار طواقم الإنقاذ وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة بلنسية، شرقي البلاد، أن حصيلة القتلى بلغت 70 شخصا اليوم أربعاء، وأفادت منطقة كاستيا لا مانشا بوفاة شخصين آخرين.

وذكر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن عشرات من البلدات غمرتها الفيضانات، وأضاف في خطاب متلفز: "بالنسبة لهؤلاء الذين يبحثون عن ذويهم، فإن إسبانيا بأكملها تشعر بألمكم، أولويتنا هي مساعدتكم، إننا نوفر جميع الموارد الضرورية حتى نتمكن من التعافي من هذه المأساة".