شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود يزور معسكر قوة الأمن الخاصة البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرافقه معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين اليوم بزيارة إلى معسكر قوة الأمن الخاصة بمنطقة سافرة.

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التطويرية للارتقاء بالأجهزة الأمنية إلى أعلى المستويات لتحقيق التميز في الأداء لتنفيذ القانون وحفظ النظام العام.