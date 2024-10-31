اخبار السعوديه

عبدالعزيز بن سعود يزور معسكر قوة الأمن الخاصة البحرينية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود يزور معسكر قوة الأمن الخاصة البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يرافقه معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين اليوم بزيارة إلى معسكر قوة الأمن الخاصة بمنطقة سافرة.

قد يهمّك أيضاً

عبدالعزيز بن سعود يعقد مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ الصيني
وزير الداخلية: الحرب على المخدرات مستمرة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة

واطلع سموه خلال الزيارة على إيجاز قدمه رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن عن الخطط
التطويرية للارتقاء بالأجهزة الأمنية إلى أعلى المستويات لتحقيق التميز في الأداء لتنفيذ القانون وحفظ النظام العام.

 
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا