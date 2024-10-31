شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«ميار القابضة» توقع اتفاقية مع «شنيانغ يواندا» الصينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميار القابضة توقيع إحدى شركاتها التابعة شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة اتفاقية شراكة مع شركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية الصينية لتصنيع منتجاتها من المصاعد والسلالم بالمملكة العربية السعودية وتحديث وتطوير خطوط إنتاج المصاعد والسلالم الحالية ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفكرية والهندسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن توقيع الاتفاقية أمس، إذ تهدف إلى تصنيع منتجات BLT من المصاعد والسلالم ذات القدرات الفريدة من حيث السرعة، القدرة، التنوع بمصنع الشركة بالمملكة.
وأضافت أن من ضمن الأهداف: تحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وأتمتة خطوط الإنتاج بما يحقق وفر قدره 30% من إجمالي تكلفة الإنتاج، ونقل المعرفة والملكية الفكرية والهندسية لتطوير المنتجات من المصاعد والسلالم.
وتشمل أهداف الاتفاقية: تدريب وتطوير مهارات القوي البشرية العاملة بالمصنع، وتغطي الاتفاقية المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا باستثناء دولة روسيا الاتحادية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية مقابل نقل حصة بنسبة (10.5%) من حصص شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة لشركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية.
من الجدير بالذكر أن: شركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية شركة مساهمة صينية عامة تعمل في مجال صناعة وهندسة وتطوير المصاعد والسلالم الكهربائية منذ عام 2001 وتعد من كبري الشركات في القطاع.
وأسهمت شركة شنيانغ يواندا في تنفيذ مشاريع نوعية في أغلب دول العالم، ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2025م.
ونوهت الشركة بعدم وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بهذه الاتفاقية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن توقيع الاتفاقية أمس، إذ تهدف إلى تصنيع منتجات BLT من المصاعد والسلالم ذات القدرات الفريدة من حيث السرعة، القدرة، التنوع بمصنع الشركة بالمملكة.
وأضافت أن من ضمن الأهداف: تحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وأتمتة خطوط الإنتاج بما يحقق وفر قدره 30% من إجمالي تكلفة الإنتاج، ونقل المعرفة والملكية الفكرية والهندسية لتطوير المنتجات من المصاعد والسلالم.
وتشمل أهداف الاتفاقية: تدريب وتطوير مهارات القوي البشرية العاملة بالمصنع، وتغطي الاتفاقية المنطقة الجغرافية للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا باستثناء دولة روسيا الاتحادية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية مقابل نقل حصة بنسبة (10.5%) من حصص شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة لشركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية.
من الجدير بالذكر أن: شركة شنيانغ يواندا للصناعة الفكرية شركة مساهمة صينية عامة تعمل في مجال صناعة وهندسة وتطوير المصاعد والسلالم الكهربائية منذ عام 2001 وتعد من كبري الشركات في القطاع.
وأسهمت شركة شنيانغ يواندا في تنفيذ مشاريع نوعية في أغلب دول العالم، ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2025م.
ونوهت الشركة بعدم وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بهذه الاتفاقية.