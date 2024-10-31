حزب الله أعلن استهداف قوات إسرائيلية في منطقة وطى الخيام 6 مرّات

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 31-10-2024 للمرة الخامسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".
وفي بيان آخر، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 للمرة السادسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".
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