حزب الله أعلن استهداف قوات إسرائيلية في منطقة وطى الخيام 6 مرّات

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 31-10-2024 ‏للمرة الخامسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 للمرة السادسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".