وفد كتائبي زار السفير البابوي: لضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والتطبيق الكامل للقرارات الدولية

زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية السفير البابوي باولو بورجيا في مقر السفارة في حريصا، موفدا من رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لعرض مجموعة من الملفات وتصور الكتائب للحلول لا سيما في ظل الوضع الخطير الذي يمر فيه لبنان.

وأكد الوفد، وفق بيان، أمام السفير البابوي على "ضرورة التطبيق الكامل للقرارات الدولية وعلى رأسها 1701 و1559 واحترام الدستور"، مشددين على "ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية المخولة وحدها الدفاع عن لبنان وحماية أرضه وشعبه..

وأطلع الوفد السفير البابوي على "الجهود التي يقوم بها الحزب بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية لتأمين إقامة لائقة بالنازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم ولجأوا إلى المناطق الآمنة كما نقل الوفد إلى بورجيا القلق على مصير أهالي المناطق الحدودية الذين قرروا البقاء في قراهم حفاظاً على وجودهم وأرضهم وهم بحاجة ماسة إلى دعم يسمح لهم بالاستمرار والصمود".