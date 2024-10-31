"سرايا القدس": دمرنا ناقلة جند صهيونية بتفجير عبوة "ثاقب" بمنطقة العطاطرة شمال غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا دمّرنا ناقلة جند صهيونيّة بتفجير عبوة من نوع "ثاقب" -مزروعة مسبقًا- في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة".

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