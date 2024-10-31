حزب الله: استهدفنا تجمعَين لقوات العدو في ثكنة زرعيت وسهل الحولة بالصواريخ

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية ‏صاروخية نوعية".