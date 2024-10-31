غارات إسرائيلية على بلدات كفرا وياطر وبيت ياحون وآثارات صور في البص

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفرا وياطر وبيت ياحون. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارتان استهدفتا اثارات صور البرية قرب البص - صور. وأفيد عن وقوع اصابات.

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