أعلن مصرف لبنان، في بيان أنه “بالنظر الى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان الطلب الى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦.
مع الإشارة الى ان العمل باحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر كانون الأول بشكل طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان: الطلب من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر تشرين الثاني للمستفيدين من التعميمين 158 و166 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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