تحديث- آخر تطوّرات الحالة الصّحّيّة لـ محمّد منير بعد نقله إلى المستشفى

في إطار متابعة وضع الفنّان محمّد منير الصّحّيّ وذلك إثر تعرّضه لأزمة صحّيّة أدّت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، حيث طلب مصدر من جمهور “منير” عبر لـ “القاهرة ٢٤” الدّعاء له بالشّفاء العاجل كي يمرّ من هذه الأزمة ويعود سالمًا إلى محبّيه.

وقال المصدر “محمّد منير حالته مستقرّة الحمد لله وفي تحسّن وسيغادر المستشفى في الأيّام المقبلة، عندما يتأكّد الفريق الطّبّي من أنّ حالته الصّحّيّة أصبحت أفضل”.

وكانت سيّارة إسعاف قد نفلت فجر يوم أمس الأربعاء، الفنّان المصريّ، محمّد منير، إلى العناية المركّزة بأحد المستشفيات الخاصّة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب تدهور حالته الصّحّيّة بصورة مفاجئة بحسب “القاهرة ٢٤” الذي أشار أيضًا إلى أنّ “منير” تعرّض لوعكة صحّيّة استدعت نقله بسرعة إلى المستشفى.

جاءت الأخبار اليوم بعد أيّام قليلة من ظهور محمّد منير في احتفاليّة اتحاد القبائل العربيّة والعائلات المصريّة، بمناسبة مرور أحد وخمسين عامًا، على انتصار أكتوبر بحضور الرّئيس المصريّ عبدالفتّاح السّيسي.

وكان محمّد منير قد سافر إلى ألمانيا في وقت سابق من هذا العام حيث خضع لفحوصات طبّيّة جاءت نتائجها مطمئنة.