الاقتصاد

وزير الاقتصاد: 20 % نموا في الاقتصاد السعودي غير النفطي منذ إطلاق الرؤية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم: إن الاقتصاد السعودي غير النفطي نما بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية 2030.
وقال الوزير خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية شهدت زيادة بنسبة 70% في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن لأول مرة في تاريخ السعودية تشكل النشاطات غير النفطية 53% من الناتج المحلي الفعلي.
وتابع الوزير: "نسعى إلى بناء اقتصاد يقدر على إيجاد منتجات لتنويع مصادر النمو لدينا".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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