شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: 20 % نموا في الاقتصاد السعودي غير النفطي منذ إطلاق الرؤية والان نبدء بالتفاصيل



وقال الوزير خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية شهدت زيادة بنسبة 70% في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية.

وأضاف أن لأول مرة في تاريخ السعودية تشكل النشاطات غير النفطية 53% من الناتج المحلي الفعلي.

وتابع الوزير: "نسعى إلى بناء اقتصاد يقدر على إيجاد منتجات لتنويع مصادر النمو لدينا".

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم: إن الاقتصاد السعودي غير النفطي نما بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.وقال الوزير خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية شهدت زيادة بنسبة 70% في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية.وأضاف أن لأول مرة في تاريخ السعودية تشكل النشاطات غير النفطية 53% من الناتج المحلي الفعلي.وتابع الوزير: "نسعى إلى بناء اقتصاد يقدر على إيجاد منتجات لتنويع مصادر النمو لدينا".