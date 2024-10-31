شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. مركز ذهبان يسجل أعلى كمية أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مركز ذهبان بمحافظة جدة صباح اليوم وفق توقعات محطات المركز الوطني للأرصاد، أعلى كمية أمطار بلغت 36 ملم.

وأشارت توقعات المركز إلى استمرار فرص الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين المقبل على المناطق المتأثرة مصحوبة بعدة ظواهر جوية مثل الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج، وذلك وفق التقرير الصادر عن المركز يوم أمس، وسيواصل المركز تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة. طقس المملكة وأهاب المركز بالجميع متابعه تقاريره من خلال موقعه الرسمي ومنصاته الإعلامية مع أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية.

