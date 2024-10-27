توم هولاند يلفت الأنظار بتصرفه.. هكذا تدخل ليحمي زيندايا

ميرنا وليد - بيروت - أثار توم هولاند ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما بادر سريعًا لحماية حبيبته النجمة العالمية زيندايا من زحام المعجبين والصحافيين، وذلك أثناء حضورهما إطلاق مشروعه الجديد.



وفي مقطع انتشر عبر الإنترنت، ظهرت زيندايا محاطة بالصحافيين والمعجبين الذين كانوا يلتقطون الصور ويحاولون الحصول على توقيعها. وعند رؤية هولاند لذلك، تسارع بخطواته متجاوزًا الحشد حتى وصل إليها، وأمسك بيدها وسحبها بلطف نحو الأمان، فيما حاولت تهدئته بابتسامة قائلة: "لا بأس".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا التصرف؛ حيث رأى البعض أن رد فعل هولاند كان حادًا بعض الشيء، بينما أبدى آخرون تفهمهم معتبرين أن تصرفه طبيعي ومبرر كونه يرغب في حمايتها من الزحام.