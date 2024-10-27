بالفيديو- بسمة بوسيل تستمتع بوقتها على متن يخت بملابس السباحة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في اخر إطلالتها على الجمهر من خلالمجموعة صور و مقاطع فيديو شاركتها عبر حساها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها على متن يخت، و كانت ترتدي ملابس للسباحة، و ربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ أظخرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها برفقة عائلتها، خلال حفل عيد ميلاد إبنها آدم.

وأرفقت بسمة الصور، بتعليق دعت فيه لأولادها بأن يحفظهم الله، وكتبت: "اللهم إني أستودعك أولادي دائما و في كل مكان غابت عنهم عيني وعينك لم تغب فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك وجلالك، اللهم يسر لهم كل عسير ووفقهم واجعل التوفيق حليفهم إنك على كل شئ قدير. اللهم إني اسألك أن تعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، وأجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك يا الله".

